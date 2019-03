Klar med Frøya LakseBGP

Sport

Helga 6.-7. april arrangerer Frøya Sjakklubb både sjakkurs og en stor turnering. Turneringa har fått navnet Frøya LakseBGP.

På lørdagen inviterer klubben til sjakkurs med Torbjørn Dahl.

- Torbjørn er en sjakkens ildsjel i Trøndelag, sjakktrener, forfatter av en serie med sjakkbøker, "national instructor", og "national arbiter" med høyeste FIDE-rating 1988. Han har vært på Frøya tidligere, en gang når han holdt kurs, og en gang på KM. Nå er han tilbake med et nytt kurs som skal tilpasses nivået på deltakerne, forteller Malgorzata Kopaczek-Styczen - Frøya Sjakklubb.

- Kurset er åpent for alle, både barn og voksne. Det er gratis for medlemmer av Frøya Sjakklubb, og koster 100 kroner for alle andre. Kurset blir lærerikt i tillegg til at det er en flott forberedelse til den store sjakkturneringen, forteller hun.

For allerede en time etter kurset slutter på lørdag begynner vårens store sjakkturnering.

- Frøya LakseBGP er en turnering av Barnas Grand Prix-serien, men har en egen klasse for voksne hvor det er pengepremie til vinneren. I barneklassene er det pokaler til de tre beste i hver klasse i tillegg premier til de som deltar i sin første sjakkturnering. Turneringa spilles over to dager.