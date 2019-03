Pallplassering i NM for Fillan-lærerne

Sport

Fillan skoles lag under NM i volleyball for lærere tok seg helt til tredjeplass i turneringa. 88 lag stilte i turneringa i Kolstad Arena i Trondheim, blant dem altså Fillan samt to Frøya-lag. For begge de to sistnevnet ble det tap i åttendelsfinalene.

Fillan skole vant alle sine innledende kamper, og fortsatte med godt og samstemt lagspill inn i mellomspillet. Først mot de såkalte Kreatinmonstrene ble det tap. Men Fillan vant kampen om tredjeplassen 26-23 mot Ranheim Skole1 og er dermed landets tredje beste lærerlag i volleyball.

Frøya Allstar gikk videre til a-sluttspill, og ble nummer to i mellomspillet før laget ble slått ut i åttendelsfinalen. Mens Frøya gikk videre til b-sluttspill, ble nummer 1 i mellomspillet og kom til åttendelsfinalen.

Kampene ble spilt fredag, lørdag og søndag.