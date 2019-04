Legger lagidrettene til én klubb

Sport

Fram til nå har klubbene fordelt lagidrettene slik at Dolmøy IL har hatt fotballen og Ut-Hitra sportsklubb har hatt håndballen. Nå samles begge disse lagidrettene samt allidretten i Barmen skolekrets inn i Dolmøy idrettslag.

- Det er nå likelydende vedtak i Dolmøy IL og Ut-Hitra sportsklubben om dette, forteller nyvalgt leder i Dolmøy IL, Stian Vatn til lokalavisa Hitra-Frøya.

Årsmøtet i Dolmøy IL vedtok denne uka at idrettslaget fra høsten 2019 starter opp med håndball B8/B10, og allidrett i alderen 3 år og oppover. Fra årsmøteprotokollen står det å lese:

- Nå blir det håndball og allidrett i Dolmøy IL. Vi er glade for at Dolmøy IL og Ut-Hitra SK har blitt enige om at Dolmøy IL tar over håndball-lagene B8 og B10. Endringen skjer fra høstsemesteret 2019, med oppstart i august i år. Dette har mange gode sider, og vi ønsker å trekke fram følgende:

• Vi samler alle aktive barn i fotball, håndball og allidrett i Barman skolekrets inn i et idrettslag.

• Det blir enklere overlapping mellom sesongene.

• Vi oppnår større kontinutet i aktivitetene gjennom hele året.

• Enklere logistikk og færre infokanaler for foreldre og spillere/utøvere.

• Lagånd og klubbfølelsen blir sterkere.

• Positivt for barna å tilhøre samme klubben.

- Allidrett er en viktig aktivitetsarena for barn i barnehagealder. Dolmøy IL ønsker å fortsette den gode utviklingen Ut-Hitra SK har hatt, og tar over allidrettgruppa fra høsten 2019. Tilbudet blir organisert av en nyopprettet allidrett-gruppe i DIL, og vi går ut med tilbud til barn i alderen 3-6 år. Rekrutteringsarbeid er et av Dolmøy ILs viktigste satsningsområder, og med dette tilbudet har vi tilbud til medlemmer fra 3 år og oppover i vår skolekrets. På denne måten ønsker Dolmøy Idrettslag å bli en helhetlig klubb med aktivitet hele året, skriver Dolmøy.

Det poengteres at UHitra sportsklubb fortsetter med sitt populære medlemstilbud med gratis bruk av svømmehall/basseng i vinterhalvåret.

- Det er en populær aktivitet for Ut-Hitra SK med i snitt 30-40 små og store medlemmer som ukentlig benytter tilbudet, forteller Vatn.