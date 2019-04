Lars ga pengepremien til arrangøren

Sport

Etter to spennende dager har Frøya Sjakklubb enda en sjakkturnering bak seg. Sist helg ble det spilt Frøya LakseBGP. Formålet med turneringen var å få sjakkspillere fra Trøndelag til å ta turen til Frøya. Målet har blitt oppnådd med god margin.

Fordelt på to dager var til sammen 33 deltagere med i turneringen, hvor hele 21 stykker kom fra andre steder enn Frøya eller Hitra. Det er et svært godt tall, og klubben ønsker å takke alle for oppmøte, spesielt SebraSjakk som stilte med flest spillere.

En til svært nevneverdig klubb er Orkdal Sjakklubb med spilleren Lars Lium som ga bort sin pengepremie etter å ha kommet på delt 1.plass i gruppen ungdom, kadett, sjåfør.

Hvem ga han bort premien sin til? Lars ga bort premien sin tilbake til Frøya Sjakklubb for at klubben skal fortsette å organisere turneringer og invitere enda flere spillere fra hele Trøndelag, spesielt ungdommen fra Orkdal sjakklubb.

Takk for en så snill og motiverende handling! Neste gang skal vi jammen få med enda flere spillere, spesielt fra Orkdal.

Når det angår pallplassering i de andre gruppene så, så den slik ut etter 6 runder med mye innsats og flotte partier.

Mikroputt

1) Jone Grostad 5.5p Orkdal Sjakklubb

2) Tida Flaaten Brekke (SebraSjakk), Kevin Aalberg (Frøya SKU), Magnus Oksvold (Frøya SKU), Ola Sue-Chu Grønhaug (Orkdal Sjakklubb) 4p

3) Jørgen Vik Landrø 3.5p Frøya SKU

Miniputt

1) Odd Erling Kjerringvåg Norheim 6p

2) Håkon Ødegård 5p Steinkjer Usl

3) Eira Flaaten Brekke 3.5p SebraSjakk

Ungdom, kadett, sjåfør

1) Lars Lium(Orkdal SK) og Dawid Wroblewski(Frøya SKU) 4.5p

2) Sigurd Eilas Hestnes Vie 3p Frøya SKU

3) Tom Aleksander Bruheim 3p

Sjakkurs

Utenom turnering var det også sjakkurs for de mer interesserte tidlig på lørdagen. Den var det Torbjørn Dahl som hadde ansvaret for og som vanligvis leverte han på et høyt nivå. Fokusområdet åpningsspill som forberedelse til turnering er ingen dårlig idee:). Simultan(det at en spiller mot alle de andre på deres egne brett) var også lærerikt.

Spillerne var svært godt fornøyde etter kurset, spesielt når de fikk sjakkbøker med oppgaver fra Torbjørn. Flere sa også at de håper Torbjørn kommer tilbake om ikke lenge, det håper vi også.

Det har seg også slik at uten hjelp fra foreldrene til barna i Frøya Sjakklubb ville det ikke ha vært en ordentlig sjakkhelg. De stilte med kaker, kaffe og laget en middag på søndagen, bestående av laks sponset av SalMar og salat og frukt sponset av Kiwi. Takk for både den hjelpen og sponsingen.

Som en oppsummering til slutt takker klubben igjen alle involverte og håper på at det ikke er lenge til vi sees igjen. Utenom avstand er Frøya nemlig et flott sted til å arrangere sjakkturneringer på. Derfor må det bli litt flere, kanskje ikke før sommeren, men det blir. Ventetiden er også viktig, det trengs tross alt tid for å øve litt på egenhånd. For neste gang skal turneringen bli enda større, det er i hvert fall planen

(Innsendt)