Med Stians heading snur Hitra kampen

Sport

HITRA FK - HEIMDAL : 4-2 (4 divisjon herrer)

I det siste minuttet av førsteomgangen får Hitra hjørnespark. Stian Kristiansen vinner duellen inne i feltet og header hjørnesparket i mål. Dette blir vendepunktet i kampen, og herfra og inn leverer Hitra fin fotball som lover godt for sesongen videre.

For det hadde starta dårlig. Heimelaget virka rett og slett ikke påskrudd, og Heimdal fikk styre det aller meste. Etter halvtimen tok de ledelsen, og de hadde også en ball i mål som ble annulert. Alt tyda på at Hitra skulle gå på et tap i årets heimedebut. Men så kom altså headingen som ga utligning, man fikk ett kvarters pause, og det var et nytt hitralag som kom på banen.

For mens de i første hadde sett slitne og umotiverte ut, vant de nå duellene, og kjørte flotte overganger. Sindre Kvakland, som hadde starta på benken, og kom inn midtveis i første, satte inn turboen, og herjet med heimdalforsvarerne. Og Hitras toppscorer fra forrige sesong fikk sin første nettkjenning i år på vakkert vis etter 70 minutter. Han løp seg fri fra forsvareren og satte ballen inn rett ved stolperota. Og få minutter senere puttet han på sitt andre, før han i det neste angrepet på uegoistisk lot være å skyte selv, men dytta ballen videre til Mads Rødvik som kunne dundre den i mål.

Heimdal reduserte noen minutter før full tid, men Hitra tok en velfortjent seier. Sindre Kvakland må dele Hitras bestemannspris med Stian Kristiansen, som ved siden av å score førstemålet, hadde en forbilledlig kamp på midtbanen.