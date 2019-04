Tøff heimedebut for jentene

Sport

Noen har spilt fotball i lavere alderbestemte klasser, men de fleste på Frøya FKs jenter 15-lag har ikke spilt fotball før det siste året. Når de nå stiller i serie med andre trønderske lag, er de forberedte på at det kan ta tid før de plukker sine første poeng.

Onsdag kveld var det klart for jentenes aller første heimekamp i serien. Etter å ha sluppet inn tosifrede mål i samtige kamper i OBOS-cupen samt i sesongendebuten mot Orkanger, ble det antydet fra sidelinja at et håpet for heimedebuten burde være å unngå tosiftet baklengs, og at de fikk seg minst ett mål selv.

Det startet tungt, ved at Fosen scoret på sine to første angrep. Men så fikk frøyajentene stresset det litt ned, og etablert eget spill. Men Fosen kjørte på, og det siste kvartet av førsteomgangen scoret de på det som var av sjanser. Med 0-8 til pause, innså man at det ble tungt å unngå tosifret.

Men Frøya startet andreomgangen godt. Jentene virket tryggere, de vant dueller og fant hverandre i pasningsspill. Og etter at Fosen hadde puttet sitt niende, var det klart for frøyajentenes første seriemål på heimebane. Det var Maja Skatvold som mottok lagvenninnenes store jubel etter at hun hadde dundret ballen i mål bak fosenmålvakta.

Jentene fortsatte spillet, og de var i deler av andreomgangen på høyde med motstanderen. Men Fosen satte to baller i nettet mot slutten, og sluttresultatet ble dermed 1-11.

Jentene spiller sin neste kamp borte mot Orkla torsdag 2. mai, før de har sin neste heimekamp mot Meldal torsdagen etter det.