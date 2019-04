Traff skiva med alle 42 skudd

Sport

Samlagsmesterskap feltskyting

SKYTING

I sol og vakkert vårvær ble samlagsmesterskapet i feltskyting arrangert i Olsvika i helga med Sandstad skytterlag som arrangør.

Tre klasseskyttere stilte, og John Ivar Johnsen traff skiva med alle sine 42 skudd og ble samlagsmester.

Jegerklassen hadde flest deltakere, her skjøt Hanne Skjærvik best og vant med 15 + 6 treff, fullt hus.

Veteranklassen skyter et noe enklere program enn klasseskytterne, bare liggende, og her skjøt tre skyttere 30 treff. To plottet inn sine 12 skudd i finaleomgangen også.

Resultater

Mesterskap (30 + 12 = 42 skudd):

Klasse 2-5:

1) John Ivar Johnsen, Hitra (4) 42/9, 2) Odd Johnsen, Hitra (4) 38/1, 3) Erlend Johnsen, Hitra (3) 37/10

Jegerklasse 15:

1) Hanne Skjærvik, Sandstad 21/4, 2) Tommy Valstrand, Snillfjord 21/4, 3) Håkon Sand, Sandstad 20/2, 4) Jon Lian, Sandstad 15/0, 5) William Øyen Rasmussen, Sandstad 8/0

Veteran 65:

1) Johs Håvik, Hitra 42/10, 2) Sverre H Dyrø, Vågøy 40/3

Veteran 73:

1) Karl Øien, Hitra 42/7

Hovedskyting (30 skudd):

Klasse 3: 1) Erlend Johnsen, Hitra (3) 25/12

Klasse 4: 1) John Ivar Johnsen, Hitra (4) 30/21, 2) Odd Johnsen, Hitra (4) 29/11

Klasse Jeger 15:

1) Hanne Skjærvik, Sandstad 15/14, 2) Tor Ole Eide, Hitra 15/8, 3) Tommy Valstrand, Snillfjord 15/8, 4) Håkon Sand, Sandstad 14/5, 5) Arnfinn Storø, Hitra 12/6, 6) Jon Lian, Sandstad 12/5, 7) Odd Mellemsæther, Sandstad 11/3, 8) William Øyen Rasmussen, Sandstad 7/0, 9) Hilfred Utseth, Sandstad 6/2

Klasse V65: 1) Johs Håvik, Hitra 30/23, 2) Sverre H Dyrø, Vågøy 30/20

Klasse V73: 1) Karl Øien, Hitra 30/16, 2) Malvin Strøm, Hitra 22/6