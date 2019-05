Gode plasseringer og gode opplevelser rundt og på Torghatten

Sport

Hitra Løpeklubb var sterkt representert under Torghatten maraton i Brønnøy på i Sør-Helgeland sist helg. Klubben stilte med deltakere på 10-kilometeren og i halvmaraton.

Se resultatlista nederst i artikkelen

- Det var sol, god tempratur og oppholdsvær. Litt motvind gjorde nok sitt til at det allikevel ikke ble noen personlige rekorder i den ellers så fine og flate traseen, men det ble gode plasseringer på samtlige av våre løpere, forteller leder av Hita Løpeklubb, Bente Arntsberg. Men også her, som ved tidligere deltakelser på løp, er det fokus på det sosiale og individuelle gode løpsopplevelser som er i sentrum for Hitra Løpeklubb.

- Etter løpet gikk den sportye gjengen opp til Torghatten. Utøverene gir tilbakemeldinger på et godt arrangement og en flott helg som styrker fellesskapet. Vi er glade over å ha dette treningsfellesskapet for løpeglade mosjonister her på Hitra. Det er et stort spenn på alder og nivå, men vi prøver å legge treningene tilrette slik at fellestreningene passer til alle, sier Arntsberg.

Hitra Løpeklubb har også i år en plan om å delta på St. Olavsløpet.

- Men i år blir det to dager og ikke fire som vi har gjort tidligere, forteller klubblederen.

Det damedominerte laget fra Hitra har fått en god start på St.Olavsloppet Hitra Løpeklubb har fått en god start i St.Olavsloppet. Det damedominerte laget fraktet på onsdag stafettsnora fra Trondheim til Levanger. Ett døgn senere var de fremme i Sandvika.



Plasseringer Torghatten maraton 27.04.19.

Halvmaraton:

1. Plass Rolf Karlsen

1. Plass Hanne S. Trønnes

2. Plass Monika Glørstad

2. Plass Inger S. Næss

2. Plass Svein-Jarle Slenes

4. Plass Monica Brostad

Jan Juhazy var også med fra Hitra og kom på 3. plass i sin klasse.



10. kilometer:

4. Plass Ellen Liland

6. Plass May- Iren Inderøy