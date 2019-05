Vant i gjen - og er nå oppe i null poeng

Sport

Fotball, 6. divisjon

Sandstad/Hitra2 - Glimt 8-2

Torsdag kveld spilte Sandstad/Hitra 2 årets første hjemmekamp. Motstander Glimt har fått mange nye spillere fra Orkanger/Orkla, og stilte et ungt løpsvillig lag.

Sandstad/Hitra2, som pr nå har en meget bra tropp, stilte med hele18 mann, hvorav to fra Hitra A-lag.

Lagleder John Olav Johansen forteller at hjemmelaget fra første spark på ballen stormet mot Glimts mål.

Flere gode angrep ble rullet opp, men ikke før etter 16 minutter kom det første målet ved Stian Kristiansen. 2-0 kom på et selvmål hvor Sandstad/Hitra2s spillere sto i kø for å score. 3-0 var signert Stian Kristiansen, mens reduseringen til 3-1 skjedde like før pause.

I andre omgang gjorde hitterværingene flere bytter, men lagleder Johansen mener Sandstad/Hitra2 til tider spilte Glimt av banen.

- Dette var helt klart en av de bedre kamper noensinne av Sandstad/Hitra2. Masse flott spill og mange flotte mål, mener John Olav Johansen.

4-1 kom ved Sindre Jamtøy, redusering til 4-2, før Petter Lervik satte 5-2. Fredrik Reksen la på til 6-2, Petter Lervik til 7-2 og Stig Nidar Selvåg avsluttet kvelden med 8-2 i siste minutt.

- Bra uttelling i dag,men fortsatt utrolige muligheter som vi bommer på. Alt i alt en kjempekamp på en flott Sandstad gressbane som i andre omgang ble dekket av snø uten at dette preget spillet, oppsummerer laglederen.

6.DIVISJONSTABELLEN

Etter to kamper står Sandstad/Hitra med to seiere og 10-2 i måforskjell. Men laget har 0 poeng etter at de før sesongen ble straffet med seks minuspoeng.

Fotball – 6. divisjon Må starte sesongen med seks minuspoeng Men det tar ikke humøret fra Sandstad-guttene.

- Men nå er vi klare til å ta opp jakten på de som ligger foran oss på tabellen, sier John Olav Johansen.

Neste kamp er borte mot Frøya 1 søndag 26. mai.