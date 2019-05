Snuoperasjon sørget for fjerde strake seier

Sport

Fotball herrer 6. divisjon

Svorkmo2-Frøya: 3-5

- Sterkt av gutta å snu 0-1 til 3-1 og igjen komme tilbake etter Svorkmo sin opphenting. Det viser at gutta jobber for hverandre og har trua på seg selv og lagkameratene sine, oppsummerer trener Per Ove Espnes etter at Frøya inkasserte sin fjerde seier av fire mulige. Borte mot Svorkmo2 sørget Frøya for å befeste posisjonen som 6.divisjonsavdelingas sterkeste lag så langt i sesongen. På fire forsøk har Frøya vunnet fire, og tildels med overlegne siffer.

I bortekampen 16.mai var det Svorkmo som tok ledelsen 1-0, og holdt denne til pause. I andre omgang fikk gjestene mer intensitet i fotballen, oppsummerer Frøya-trener Espnes på klubbens Facebook-side.

- Frøya kjører på og leder 3-1 etter 18 spilte minutter i 2.omgangen. Frøya roer ned noe og prøver å holde ballen i laget, men to dårlige valg resulterer i to mål til Svorkmo på 8 minutter. Rett og slett svakt fra Frøya, skriver treneren. Men gjestene vil mer:

- I det 87. minutt får vi corner. På bakre stolpe får Lars Larsen stå alene og heade ballen inn i feltet. Ole Mathisen får et touch på ballen og det står 3-4. Da legger Frøya seg noe lavere og Svorkmo som kjører på etterlater seg bakrom som Kristoffer Gaasø utnytter. 3-5 på overtid! rapporterer treneren.

Frøya topper fortsatt tabellen med 12 poeng på fire kamper. Nærmest ligger Trygg/Lade2 med 9 poeng på tre kamper. Neste kamp er lokaloppgjør mot Sandstad/Hitra2, som foreløpig har spilt to kamper og fått to seire.