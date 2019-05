I 18 minutter var det stille før stormen. Men så begynte målene å renne inn

Sport

Fotball herrer 6. divisjon

Glimt - Frøya: 1-10

De første 18 minuttene var det stille før stormen på Glimt Stadion, der Frøyas herrelag møtte Glimt fredag kveld.

- Etter 18 minutter renner målene inn for Frøya, forteller trener Per Ove Espnes.

Det er Lars Christian Larsen som setter den første ballen i målet. Det er også Larsen som setter punktum og den siste ballen i målet i 72 minutt. 44-åringen scorer totalt fire mål i kampen. I løpet av første omgang scorer Frøya åtte mål, mens Glimt kun får inn ett.

- Glimt hadde en sjanse i første omgang og ingen sjanser i andre omgang, forteller Espnes.

Stillingen til pause er 8-1 i favør Frøya.

Ikke råd til noen feilskjær

Frøya er et bedre lag enn Glimt, men Espnes og gutta er klar over at de ikke har råd til noen feilskjær og spillerne har 100 % fokus på det de skal gjøre på banen gjennom hele kampen.

- Vi bestemte oss før kampen om å gå ut høyt, legge høyt press framover og bruke vingene aktivt i spillet, forteller Espnes.

Denne taktikken fungerte utmerket i første omgang. Andre omgang bar preg av at Frøya ledet med syv mål og hadde et klart overtak.

- Vi detter litt ned, vi har mange sjanser men spillet blir mer omstendig og vi greier ikke å avslutte slik vi gjorde i første omgang, forteller Espnes.

Til tross for dette får Frøya inn to mål i andre omgang og kampen ender 10-1 til bortelaget. Frøya leder nå 6.divisjon med 16 poeng (på seks kamper), fire poeng foran Trygg/Lade2 (på fire kamper).

Neste kamp spilles mot nettopp Trygg/ Lade 2. Det blir en betraktelig tøffere kamp enn dagens match.

- Vi gjorde en veldig bra lagprestasjon og vi vant som et lag, avslutter Espnes.