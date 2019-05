- Vi må nok dessverre ta en evaluering på om løpet er liv laga

Sport

Han ser flere lyspunkter, og mener været får ta noe av skylda for at deltakelsen ikke var som ønskelig. Men likevel erkjenner lederen i Hitra friidrettsklubb at klubben må evaluere om Hitraløpet har livets rett. Torsdag løp og gikk rundt 200 deltakere Hitraløpet, mot opp mot 600 i "glansdagene".

32 deltakere i 1.-4.klasse, 48 deltakere i 5.-7.klasse, 61 delatkere i mosjonsklassen og 34 konkurranseklassen. (Se resultatlista nederst i saken).

- Vi var noe uheldige med været da det var noe surt og kaldt på banen, det kan vel kanskje være noe av årsaken til det lave antallet deltakere. Den positive biten er barneløpene. De hadde høvelig god deltakelse. Spesielt 1.-4. klasse var et forholdvis stort heat. Jeg håper og tror at barna koste seg i løypa. Det er tross alt det viktigste med hele arrangementet. Vi hadde også flere yngre lokale løpere som tok en ekstra runde i hovedløpet, totalt var det seks elever fra barneskolene som fullførte 6 kilometer.

Vinnertidene var også sterke. Vinnertidene for både kvinnene og mennene var nære løyperekorden. Så det var mange lyspunkter absolutt, men vi må nok dessverre ta en evaluering om arrangementet er liv laga, sier Kvaale.

Se lokalavisas reportasje fra løpet og intervju med deltakere her:

Resultatlista

Barn under 10: Alle vant!

1 Klasse Navn Klasse Tid Solveig Olsen Fillan skole 3,14 Thea Johansen Særsæther Fillan skole 3,05 Nilmar Hermanstad Fillan skole 2,56 Amelie Sundvor Fillan skole 3,15 Gabija Petruskaite Fillan skole 3,05 Danuta Stormewska Fillan skole 2,56 Abu-Bakr Ahmad Fillan skole 3,18 Anna Isabel Helsø Telnes Fillan skole 2,58 Mazin Hassan Fillan skole 2,04 Steffen Svebak Mastad Fillan skole 2,27 Nora Jobotn Fillan skole 2,52 Tina Helen Hermanstad Fillan skole 3,06 Ammar Haj Saleh Fillan skole 3,04 Maja Kavaliauskaite Barman 3,07

2 Klasse Navn Skole Tid Mohammed Logman Adam Fillan 2,40 Johannes Dogsbo Fillan 2,25 Adam Groven Fillan 2,13 Aron Tesfu Fillan 2,18 Gabriella Czaplis Fillan 2,28 Chanidapa Meka Fillan 3,14 Milla Kvalvik Fillan 2,22 Hanna Søbstad Fillan 2,44 Iselin Ølstørn Fillan 2,28 Sigve Dahlø Strøm Barman 2,47 Ane Vatn Barman 2,51 Aron Grendal Barman 2,23 Sebastian Barikmp Barman 2,22 Elin Adame Strand 2,52 Sigurd Johansen Trønnes Knarrlagsund 2,57

3 Klasse Jo Boye Reitan Fillan 2,11 Farah Ihmad Fillan 3,02 Erik Hammer Fillan 2,01 Aylin Ulvnes Fillan 2,59 Storm Weideman Fillan 2,14 Ingrid Strøm Fillan 2,23 Ane Strøm Fillan 2,28

4 Klasse Alexsandra Gomez Fillan 2,51 Hermon Tesfu Fillan 1,54 Mathea Kvaale Fillan 2,08 Johan Fjeldvær Fillan 2,36 Joakim Skarpnes Fillan 2,21 Nicolas Skarpnes Fillan 2,04 Evert Roseth Fillan 2,09 Kaia Johansen Trønnes Knarrlagsund 2,10 June Vatn Hammerstrøm 2,46

Gutter 5-7 klasse Plass Navn Klasse Tid 1 Jesper D. Kvaale 6 Klasse Fillan 2,21 2 Kristian Wollan Benum Byåsen 2,31 3 Ola Nilsberg 5 Klasse Fillan 2,31 4 Torvin Bergh Hanssen Byåsen 2,36 5 Olivier Konarski 7 Klasse Strand 2,46 6 Andreas Hammer 6 Klasse Fillan 2,47 7 Lucas Kvalvik 5 Klasse Fillan 2,50 8 Amund Fjellvær 5 Klasse Fillan 2,53 9 Andreas Tranås 5 Klasse Knarrlagsund 3,10 10 Mohammed Haj Saleh 6 Klasse Fillan 3,10 11 Loke Widemann 5 Klasse Fillan 3,17 12 Casper Hammerhaug Selvåg 5 Klasse Knarrlagsund 3,23

Jenter 6-7 Klasse Plass Navn Klasse Tid 1 Maria Broch Larsen 6 Klasse Fillan 2,52 2 Marvel Marie Widemann 7 Klasse Fillan 2,52 3 Ursula Hatle 6 Klasse Fillan 2,54 4 Irja Naglund 7 Klasse Strand 2,55 5 Nicola Potecka 5 Klasse Fillan 3,14 6 Selina Grendal 5 Klasse Barman 3,39 7 Madelen Kolaas 5 Klasse Fillan 4,05 8 Mina Kolaas 5 Klasse Fillan 4,15

Damer:

1. Marie Wollan Benum, Byåsen IL (jenter 12-13), 22:15.8

2. Ingrid Wollan Benum, Byåsen IL (jenter 12-13), 22:47.8

3: Turi Malme, Gvarv (kvinner 35-39 år), 23:15.8

Herrer:

1. Kristian Woldvik, Rindal IL (menn 35-39 år), 18:43.7

2. Martin Lien Spjøtvold, Trondhjems Skiskyttere (menn 23-34 år), 20:03.8

3. Ole Arnold Sørdal, Kyrksæterøra IL (menn 45-49 år), 21:23.5