- Nå er det på høy tid å komme seg opp på setet og melde seg på

Få dager før start i årets Hitrarittet, forteller arrangementsansvarlig Ann Kristin Willmann at påmeldinga til årets ritt kunne vært bedre. Lørdag formiddag går startskuddet. Allerede nå onsdag må arrangøren ta stilling til om rittet skal gjennomføres.

"Tradisjonelt" pleier det å komme en del påmeldinger den siste uka. Willmann ber nå alle som sitter på sykkelsetet og venter, med å gå inn og gjennomføre påmeldinga slik at arrangøren får en formening om hvor mange som vil stille til start.

Under sykkelløpet er det som vanlig mulig å velge mellom kort eller lang sykkelløype. Den korte løypa er på 3,4 mil fra Fillan, via Dolmsundbrua mot Kjerringvåg over Vettastraumbrua og tilbake til Fillan igjen.

Alle kan klare den korteste løypa uten å ha ligget i hardtrening, mener Willmann.

- Ta det som en trimtur på lørdag. Det er artig å sykle flere i lag.

Den lange løypetraseen går Hitra rundt og er på 10,7 mil. Turen går fra Fillan via Sandstad, Vågen, Forsnes, Kvenvær, Straum, Volden og tilbake til sentrum.

