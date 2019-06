Sport

Fotball herrer 4. divisjon

Hitra - Svorkmo: 1-2

Svorkmo sto med fattige tre poeng etter sju kamper og lå på nedrykksplass. Etter kampen i Hitra idrettspark onsdag kveld, kan Svorkmo legge på tre nye poeng i beholdninga. For hjemmelaget maktet ikke å overliste den antatt svakere motstanden.

- Det vil det seg ikke helt for tiden. Vi har alle muligheter; et hav av plass på midtbanen til å trille ball og en motstander som er sene i førsteforsvarsjobben, gjør at vi er det førende laget, skriver klubben på egen Facebook-siden.

Hitras Fredrik Reksen scoret kampens første mål fra distanse i første omgang, men Svorkmo utlignet før pause.

- Hitra fortsetter å trille ball i 2.omgang, men det vil seg ikke foran mål. Nesten ute av intet, scorer Svorkmo på en av sine få sjanser, og det står 1-2. Hitra presser på de siste minuttene for å få en utligning, men kampen ender i favør Svorkmo, skriver klubben.

Hitra ligger nå på 8.plass på tabellen med ni poeng, tre poeng foran Svorkmo på 11. plass (og fortsatt nedrykksplass). Neste kamp for Hitra er førstkommende søndag hjemme mot Byåsen TF2. Byåsen ligger på plassen over Hitra.