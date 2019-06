Årsbeste - men tap

Sport

6,divisjon

Sandstad/Hitra2 - Trygg/Lade 2: 0-1

Sandstad/Hitra 2 leverte fredag årets beste kamp hjemme mot serieleder Trygg/Lade2. Trondheimslaget som sto med fem seire av fem mulige og null innslupne mål, kom til Sandstad fulle av selvtillit.

Sandstad/Hitra2 stilte en bra tropp, men fikk noen forfall inn mot kampen. Uansett bestemte gutta seg for å gå ut og gjøre en best mulig innsats. I løpet av de første minuttene hadde hitterværingene 2-3 store muligheter, derav alene med keeper, men det sto 0-0.

Trygg/Lade var et meget bra lag som spilte mye ball uten at det skjedde så mye, men de kom til et par farlige sjanser i første omgang de også.

I andre omgang fortsatte kampen med enorme muligheter begge veier. Dagens spiller var i følge flere Sandstadkeeper Leo. Han var både høyt og lavt og stengte målet helt. Flere fantastiske redninger holdt i en periode Sandstad/Hitra2 inne i kampen.

Til slutt skulle Trygg/Lade få målet de kom for, selv om hjemmelaget protesterte stort fordi de mente det var offside.

I følge lagleder John Olav Johansen ga dommeren uttrykk for at sa han var veldig usikker da han godkjente målet. Dette tente Sandstad/Hitra2 som igjen kjørte på med flere gode angrep, men ballen ville ikke i mål.

- Dette var ikke dagen Sandstad skulle få mål og ta poeng fra serielederen. I det 95 minutt stresser Petter Lervik bortelagets keeper som skyter i Petter. Ballen ruller mot mål, men treffer stangen. Vill panikk for å redde unna ballen på målstrek. Helt utrolig at vi ikke scorer her, sier spillende trener Jimmy Glørstad.

Kampen ender med 0-1 til Trygg/Lade.

- Det skal sies at gjestene var meget fornøyde etter kampen. De bemerket også vår keeper Leo.

- Helt fantastisk keeper dere har, sa de.

Med dette ble Sandstad/Hitra 2 påført sitt første hjemmetap i serien på om lag 1,5 sesong .

Nå er det ny hjemmekamp mandag kveld mot Orkanger.