Sport

Toppidrettsveka melder i dag at Heidi Weng for første gang vil stille i denne sommerkonkurransen. Det betyr at Weng blir å se i etappen som går over Hitra 22. august.

Heidi Weng har fire VM-gull i langrenn, hun har vunnet Tour de Ski to ganger og verdenscupen sammenlagt to sesonger.