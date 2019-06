- Fantastiske prestasjoner av Hitra-ryttere

Sport

Thea og Yosef har deltatt på sitt første ridestevne. De konkurrerte på rideskolehehestene Erro (Thea) og Sturla (Yosef). Begge har ridd i rideskolen på Hitra Hestesenter siden høsten 2017.



Stevnet var av typen "gædingakeppni", som går ut på at de skal vise frem de forskjellige gangartene til islandshestene sine på best mulig måte.

I ene klassen, som heter barneflokk, viser de tre eller fire gangarter; skritt, tølt og/eller trav og galopp. I tillegg får de karakter for hvor fint de rir.

De red også i en egen tølt-klasse der de skal vise frem en av islandshestens spesielle gangarter, nemlig tølt.



Ri hesten bra



Siden de rir på ulike hester legges det ikke så stor vekt på hvilken plassering de får, men hvor bra de klarer å ri den hesten de har, noe de begge to gjorde.

Thea kom på en 3.plass i tølten og en 4.plass i barneflokken, mens Yosef kom på 6.plass i tølt og 7.plass i barneflokk.

Sterke prestasjoner

- Dette er sterke prestasjoner til å være deres første stevne, mener ridelærer Sara Lea Svensdóttir ved Hitra Hestesenter.

Hun mener de nå har lagt grunnlaget, og at målet videre må være at de skal øke poengsummen.

- Jeg som ridelærer er veldig stolt av de begge to. Det er morsomt å se hvor flinke de er sammenlignet med de som har egen hest og rir flere dager i uken. Det er flott å kunne gi de denne muligheten for å vise seg frem og satse på sporten.

- Vi håper at vi i høst kan starte en konkurransegruppe for elevene som vil konkurrere, slik at de kan få enda bedre forutsetninger for å lykkes i sporten, sier Sara Lea Svensdóttir.