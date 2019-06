Tar tabelltoppen etter seier i lokaloppgjøret mot sine egne

Sport

Fotball herrer, 6.divisjon

Frøya-Frøya 2 : 6-0

I 6.-divisjons niende runde møttes Frøya og Frøya 2 mandag kveld for et lokaloppgjør. Fra start er Frøya det førende laget, noe som resulterer i 1-0 etter tolv spilte minutter. Drivet fortsetter, og ledelsen øker til 2-0 åtte minutter senere. Med gode kombinasjoner og et stabilt Frøya, står det 5-0 til pause favør A-laget.

Etter «treff tvella»-konkurranse i pausen, fortsetter 2.-omgang, som fremstår som en jevnere omgang mellom lagene. Likevel øker Frøya til 6-0, som også blir sluttresultatet mot Frøya 2, som fortsatt jakter sesongens første seier.

Etter kampen sier Frøyas kaptein Robin Norheim seg fornøyd med resultatet:

- Vi spiller en god kamp, selv om vi i andreomgang bare får til ting sånn halvveis. Vi tar denne kampen som en treningskamp hvor vi prøver nye posisjoner og trekk, men vi må si oss stort sett fornøyd.

Frøyas førstelag topper nå tabellen med 20 poeng på åtte kamper. Trygg/Lade2 er nærmest med 19 poeng på sju kamper. Frøya2 ligger på niende og sisteplass med null poeng på sine seks kamper.