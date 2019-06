Lokaloppgjør med slapt tempo og forspilte sjanser

Sport

6.divisjon herrer:

Sandstad/Hitra2 - Frøya 2: 3-0

Sandstad/Hitra2 spilte tirsdag sin siste kamp før sommerferien. Kampen gikk hjemme mot Frøya2, og ble i følge Sandstads lagleder John Olav Johansen preget av slapt tempo og forspilte sjanser.

Han mener at gjestene i løpet av kampen bare hadde bare en skikkelig målsjanse samt et par halvsjanser.

- Mye av kampen foregikk på Frøya sin halvdel. Vi spolerte sjanse på sjanse, men scorer alikevel tre mål. Det burde vært langt flere, sier Johansen.

1-0 kom ved Petter Lervik, 2-0 ved Paulius og 3-0 ved Stian Kristiansen.

John Olav Johansen gleder seg over at alle hans spillere får bra med spille tid i lokaloppgjøret.

- Nå er det ferie fra kamper, men treninger fortsetter mandager og onsdag kl 19.30. For den som ønsker å røre på seg er det lov å komme på trening, avrunder laglederen.





NB: Frøya 1, som ligger på andreplass, skal ut kamp borte mot Rindal 2 i kveld.

NB: Sandstad er fratrukket seks poeng fordi de takket nei til opprykk forrige sesong.