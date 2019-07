Ronja og Åse trener sammen med landets beste

Sport

Denne uka er Ronja Lenvik og Åse Johanne Berge på landslagssamling i Stavern. Her trener de to fra Hitra vektløfterklubb sammen med de best rangerte ungdoms- og juniorløfterne fra hele Norge.

Dette er jentenes første samling i landlagets regi. Ronja og Åse Johanne, som begge går i 9. klasse ved Fillan skole, er det eneste fra vår region som deltar på den ukelange samlinga.

At to av landets 12 beste i junior/ungdomsklassen kommer fra Hitra, er imponerende.

Med på samlingen er regionstrener Geir Amund Svan Hasle, som også er en av trenerne på landslagssamlinga.

Tre økter hver dag

Dagene består av to treningsøkter og samt en teoriøkt, og vil garantert bli lærerik for jentene,

Treningssamlingen fokuserer på alle sider av det å være utøver på et høyt nivå. Her er det 24-timersutøveren som er tema gjennom hele uka.

- Treningsvillige

John Birger Brevik i Hitra vektløfterklubb synes det er stas at to av klubbens løftere blir tatt ut til en slik samling.

- Både Ronja og Åse Johanne er trener godt. De er begge veldig bevisste på hva de holder på med, og gjør hele tiden framskritt, skryter Brevik.

Ronja har alt kvalifisert seg til nordisk og EM i vektløfting. Åse som stiller i en tyngre klasse, må løfte 10 kg mer for å kvalifisere seg, men jobber hardt med saken.