2.500 øyværinger samles til seks dager med konkurranser

Sport

Den nybygde sportsarenaen ligger på den bittelille halvøya Gibraltar ved Middelhavet. (Gibraltar er omlag halvparten av Dolmøyas størrelse.) Her blir det oppvisning fra The Royal Gibraltar Regiment og The Royal Marines, utøver-innmarsj, den tradisjonelle vannseremonien (der utøverne bringer og blander vann hjemmefra) før kvelden avsluttes med et spesielt koreografert stykke av Nathan Conroy.