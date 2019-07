Troppen på plass og konkurranseklar

Sport

Med Thea Hestnes (beach volleyball) som flaggbærer og Erlend Johnsen (rifleskyting) som vannbærer i front, ble Hitra-troppen klappet inn til et fullsatt stadion under åpningsseremonien av NatWest International Island Games, Øylekene, lørdag kveld. I alt 22 øyer med tilsammen 2.500 utøvere og lagledere er nå klare for seks dager med konkurranse.