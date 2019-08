- Det ble mye Hawaii

Sport

Fotball: 6.divisjon menn

Glimt - Sandstad/Hitra2: 2-1

Mandag kveld startet Sandstad/Hitra2 høstsesongen med bortekamp mot Glimt fra Gjølme.

Hitterværingene har ikke tapt mot Glimt siden 2014, og hadde trua på poeng denne gang.

Flere forfall av nøkkelspillere på Sandstad samt ingen spillere fra Hitra FK som har tett kamp program, gjorde at det var en noe redusert tropp som dro innover. Stengt vei i en time medførte også at hitterværingene kom frem 15 minutter etter planlagt kampstart.

- Dette gjorde at vi fikk en dårlig inngang til kampen, mener lagleder John Olav Johansen.

1. omgang var grei nok, men Sandstad/Hitra2 klarer ikke få ballen i mål. Glimt scorer på sitt eneste skudd på mål i denne omgangen og leder 1-0 til pause.

Heller ikke andre omgang blir bra fra Sandstads side. I stedet får Glimt gjen treff på et langskudd og øker ledelsen til 2-0.

- Etter dette er det mye Hawaii begge veier. Vi har noen gode angrep, men får ikke mål før i det 87. minutt da Jimmy Gløstad er alene med keeper og setter ballen kontrollert i mål slik at kampen ender 2-1.

"Man of the match" ble i følge Johansen dagens kampleder som blåste i hytt og pine og skapte både frustrasjon og latter for begge lag.

Neste kamp spilles hjemme mot Munkholmen søndag 18. augsut kl 1300.