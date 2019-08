Møter Ajax i dag

Sport

Rosenborgs 18-årslag er på en ukes treningsleir i Nederland. Og her finner vi også lagets to hitterværinger, Ola Arntsen og Ståle Arntsberg.

I løpet av oppholdet har Rosenborg G18 også to treningskamper. Tirsdag møtte de Zwolle, der kampen til slutt endte uavgjort 1-1. Rosenborgs mål ble scoret av Ola Arntsen.

I dag (lørdag) er det enda mer kjent motstand, for på andre halvdel står selveste Ajax, som regnes som et av Europas beste lag i klassen. Ajax g18 har flere spillere som vant EM g17 for Nederland i fjor.

Skade snudde opp ned på Ståles fotballkarriere. Nå hentes han av Rosenborg Hitras fotballkeeper Ståle Arntsberg (16) har fått tilbud om overgang til Rosenborg. Dermed blir han lagkamerat med en annen tidligere HFK-spiller, Ola Arntsen.

Landslagstreneren fulgte Ola og lagkameratene G 16-landslagstrener Gunnar Halle var på plass da Ola Arntsen spilte sin første NM-finale. Den tidligere landslags og Premier League-spilleren likte det han så i Telenor Arena.