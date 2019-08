Løftet meget godt før avreise Latvia

Sport

Ronja Lenvik fra Hitra vektløfterklubb deltok i helga i Nidelv cup, som er et utendørs mesterskap for kun inviterte løftere. Til sammen var det 20 deltakere fra flere klubber i Norge samt to tyske klubber, forteller Hitra vektløfterklubb.

- Ronja fikk 4.plass i kvinneklassen med seks godkjente løft. En fin serie i rykk 47-50-52 noe som var 1 kg ny personlig rekord og ny regionrekord. I støt hadde hun også en fin serie, 57-61-64. Ny personlig rekord i støt med 2 kg og ny regionrekord, samt ny regionrekord også sammenlagt i 55 kg klassen, forteller klubben på sin Facebook-side.

Også Åse Johanne Berge var invitert til cupen, men deltok ikke.

Ronja Lenvik er som en av fire norske ungdommer tatt ut til Det Europeiske Vektløfterforbundets treningssamling for ungdom i Latvia. Den samlinga arrangeres fra 24.-29. august.

- Hitra Vektløfterklubb ønsker henne lykke til på turen og treningssamlingen, skriver klubben.

Ronja har alt kvalifisert seg til nordisk og EM i vektløfting.