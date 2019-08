Fikk revansje mot Munkholmen

Sport

6.divisjon fotball herrer:

Sandstad/Hitra2 - Munkholmen 7-0

Sandstad/Hitra2 spilte søndag hjemmekamp mot Munkholmen på en meget flott gressmatte på Sandstad stadion.

Våroppgjøret endte med tap 7-0 for Sandstad/Hitra2, så denne gang var hitterværingene ute etter revansje.

Til kampen hadde hjemmelaget en bra tropp på 15 mann. Munkholmen som denne helga har vært på kampturne ute på Hitra/Frøya, kom til oppgjøret med to kamper i beina.

Fredag tapte de med 10 mann 8-4 mot Frøya 2. Til lørdagens kamp mot Frøya 1 var de bare 9 mann og tapte hele 16 -0.

- Vi hadde planer om å la Munkholmen låne 1-2 spillere slik at vi kunne spille 11 mot 11, men de hadde til dagens kamp hentet inn forsterkninger og stilte selv 11 mann, forteller lagleder John Olav Johansen som av Munkholmen fikk takk for omtanken og sporty innstilling.

Før kampen var ett minutt stillhet til ære for en av Trøndelags største personligheter innen fotball , dommer Helge Sumstad som nettopp gikk bort etter kort tids sykeleie.

Kampen bar preg av at Munkholmen hadde slitne bein og det ble et labert tempo. Sandstad/Hitra2 slet med å få ballen i mål til tross for enorme sjanser. Til slutt var det Anders Åberg som satte inn 1-0, noe som også sto seg til pause.

2.omgang var det samme som første. Enorme sjanser ble spolert av hjemmelaget, noe som gjorde at Munkholmen et par ganger kom til noen store sjanser som kunne gitt 1-1.

Til slutt var kreftene helt slutt for Munkholmen, og Sandstad/Hitra trykket på og avgjorde kampen med scoringer av Ole Eide, Anders Åberg og Magne Sandvik.

Neste kamp er borte mot Svorkmo2 mandag 26. august.