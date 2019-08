Liten tvil om at Sirkus Northug er i anmarsj

Sport

Petter Northug er klar for et slags comeback i langrennsmiljøet; torsdag ettermiddag står han på startsreken under det 47 kilometer lange klassisk fellesstart rulleski-løpet over Hitra. Også Johannes Høsflot Klæbo blir å finne på startstreken på Hitra. Dermed ligger det an til duell mellom to av skisportens aller største stjerner.