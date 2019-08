Se Northug, Klæbo, Cologna, Weng og Bolsjunov på direkten her

Sport

NRK TV-sporten legger veldig mye i å få de beste tv-bildene fra Toppidrettsveka når rulleski-sirkuset ruller over Hitra. NRK har varslet at de kommer med A-laget av kommentatorer og bedre dekning av Toppidrettsveka enn noen gang. Fra langløpet på Hitra blir det også radiosending live for første gang.

- Når det gjelder Hitra og 47 kilometer klassisk, vil det bli livesending under hele konkurransen. Det blir vekselsending på NRK1 og NRK2. For Aure og Trondheim sin del blir det fyldige reportasjer på kvelden, forteller NRK.

Harald Thingnes blir programleder mens Andreas Stabrun Smith og Torgeir Bjørn er kommentatorer.

Det er også mulig å se sendinga her via lokalavisa Hitra-Frøya torsdag fra klokka 1820. Starten går kl. 18:35