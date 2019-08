I helga starter klubben et nytt sjakkår

Sport

Høsten bringer alltid med seg mye nytt, starten på skoleåret byr på opplevelser og endringer. Mange ønsker å prøve nye ting og aktiviteter. Et forslag til de er å prøve sjakk, en aktivitet som hjelper med å konsentrere seg, tenke logisk og er svært sosial.

Lørdagsundervining

Frøya Sjakklubb ønsker alle velkommen til et nytt sjakkår. Som tidligere holder vi til på Frøya Bibliotek og vi fortsetter med lørdagsundervisning og spilling på formiddagen. Vi starter opp kommende lørdag, dvs. den 24.08.19 og gleder oss til å ta imot både nye og gamle medlemmer. Vanligvis er tilbudet for barn fra 6-17 år, med de to første sjakklørdagene er åpne for alle uten aldersbegrensinger. Derfor kan det være en fin ting å prøve sammen som en familie. Det kreves ingen forkunnskaper og vi er åpne for å lære alle sjakk.

Dette blir allerede det femte året med en sjakklubb på Frøya. Siden 2015 har det skjedd utrolig mye, men det er tre ganske ferske gode nyheter som klubben vil dele med sjakkinteresserte i øyregionen.

Medlem i styret i Norges Sjakkforbund

Den første nyheten er at klubblederen Malgorzata KS har blitt medlem av styret i Norges Sjakkforbund og skal sitte der i to år fremover. Dette er mye takket være deltakelsen i USF-akademiet som var et toårig prosjekt ledet av Ungdommens Sjakkforbund og hadde som formål å utdanne unge ledere som etterhvert kan ta over driften av norsk sjakk. USF-akademiet skal ha sin siste samling i Stavanger den 5.oktober og arrangere en turnering som avslutning(Sølvberget Open). Dessverre får ikke Malgorzata muligheten til å være med på denne som bringer oss til den neste nyheten.

Internasjonalt sjakkmesterskap

Den andre nyheten er nemlig at Malgorzata har blitt tatt ut til å representere Norge på et Internasjonalt sjakkmesterskap. Hun skal i oktober være i India og spille i VM for Ungdom i sjakk sammen med en gjeng med andre norske sjakkspillere (gruppe J U18). For Frøya Sjakklubb er dette en utrolig stor ære og forhåpentligvis en inspirasjon for alle medlemmer til å jobbe hardt og sikte høyt.

Den tredje og siste nyheten er at klubben endelig har fått en verifisert kretsdommer. Ved tidligere anledning ble det nevnt at klubblederen hadde bestått testen og holdt på med å skaffe seg tilstrekkelig erfaring i ulike turneringer for å få godkjent tittel. I sommer har det endelig skjedd. I tillegg til det var Malgorzata også med på å dømme Hell Chess International i sommer, en flott internasjonal turnering arrangert av Hell Sjakklubb. Dette peker på at kretsdommertittelen ikke var målet, men kun et steg. Etterhvert er nemlig planen å bli IO, dvs. International Organizer, en tittel som fungerer internasjonalt og tildeles av FIDE(verdens sjakkorganisasjon).

Alt dette ville aldri ha vært mulig uten innsatsen fra mange ulike sider. Både Frøya Bibliotek og ulike sponsorer, blant annet SalMar og SpareBank1 står veldig sentralt. I tillegg er det også selvsagt medlemmene av klubben og alle som velger å møte opp på turneringer. Uten dere ville det ikke ha vært noe sjakklubb på Frøya. Vi takker og gratulerer derfor ovennevnte med innsats og utholdenhet, det er dere som er Frøya Sjakklubb.

Ble DU inspirert? Da er du velkommen til oss på lørdag (24.08) formiddag. Ta en ny utfordring, lær sjakk og bli en del av Frøyas sjakkmiljø. Vi sees.

