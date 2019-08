Scoret syv på bortebane

Sport

ORKANGER - FRØYA FK: 1-7

På elleve kamper i årets serie har Frøya FKs førstelag scoret hele 72 mål. Sist helt knuste de et svært redusert Munkholmen 16-0. Torsdag kveld tok de tre nye poeng borte ved å slå Orkanger 7-1.

Frøya FK leder sin 6. divisjonsavdeling, men de er på ingen måte sikret opprykk. Avdelingen har to lag som har vist seg på et annet nivå enn de øvrige. Trygg Lade ligger ett poeng bak Frøya, med en kamp mindre spilt. Mye tyder på at de to lagene vil slå sine øvrige motstandere i de kampene som står igjen. Da blir oppgjøret mellom Frøya og Trygg/Lade i Frøyahallen om en måned avgjørende for hvem som vinner avdelingen og dermed kan rykke opp.

- Slår vi dem, så rykker vi opp, tror frøyatrener Per Ove Espnes.

Derfor vurderer han også den kampen Frøya spilte torsdag opp mot hva som må til for å slå hovedkonkurrenten.

- Orkanger var bra organisert, og spilte kynisk. Men de virket dårlig trent, og vi tok dem på det. Vi fikk etterhvert mye rom. Vi skulle klart å utnytte dette bedre. Slik sett spilte vi ingen god kamp. Vi må heve oss til vi møter Trygg/Lade, sier Per Ove Espnes.

Frøyas målscorere mot Orkanger var Ole Norborg Mathisen (2), Krisoffer Gaasø (2), Tore Furberg, Øyvind Høgseth og Gandy Adam.