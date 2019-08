Hitra kommer seg ikke opp av sumpa

Sport

HITRA FK - MELDAL: 1-1

Etter fire tap på rad i serien har Hitra FKs herrer begynt å nærme seg nedrykkstreken i sin 4.divisjonsavdeling. I dag fikk de besøk av tabelljumbo Meldal, og det var en kamp Hitra burde vinne.

Etter en ganske tam start, kom Hitra i siget mot slutten av førsteomgangen. De spilte seg til flere sjanser på rad, og da Simen Hofstad Eide - på volley - ekspederte en klarering fra meldalforsvaret utagbart i mål, så det lyst ut. Men Meldal var dyktige til å sabotere Hitras forsøk på småspill, og utover kampen ble det mindre og mindre småspill, og mer poling fra begge lag. Dette var Meldal minst like gode som Hitra på, og det var ikke ufortjent at de utlignet ett kvarter før slutt. Hitra hadde en sluttspurt, og fikk det siste kvarteret en rekke cornere og frispark som kunne gitt uttelling. Men det endte 1-1, og det var selvsagt Hitra minst fornøyd med av de to lagene.

- Dette kan vi ikke være fornøyd med. Vi får ikke til spillet vårt, og i denne kampen var det Meldal som klarte å få kampen inn i sitt spor. Det var ingenting urettferdig i at det ble uavgjort. Og det er ingen krise. Hadde vi tapt denne kampen, så hadde det vært krise. Vi må bare finne tilbake trua på oss selv og spillet vårt, sier hitratrener Ole Hofstad Eide.