Daniese tapte kvartfinale mot Russland, men VM er ikke over

Sport

Mandag ettermiddag var det kvartfinale mot Russland. Første omgang endte 2-2 og andre omgang 2-3.

- Det ble et knepent tap for Daniese, men å være i kvartfinale i VM og være blant de åtte beste i verden innen sin idrett er det ikke mange som kan skryte av. Det er kjempebra jobba av Daniese i dag, sier forteller hennes mangeårige trener og veileder, Jens Christian Reberg.

Daniese Sæther fra Frøya fikk en god start på VM i Taekwon-Do i formiddag ved å slå ut hjemmenasjonens håp i første runde.

Mesterskapet arrangeres i i Plovdiv i Bulgaria.

- For første gang i historien stiller en frøyværing i et VM i Taekwon-Do, forteller Reberg.

Daniese Sæther var flaggbærer for Norge under åpningsseremonien i går kveld. Første innledende runde gikk mandag formiddag. Daniese går runde to etter lunsj.

På landslagets Facebook-side sendes kampene i Danieses klasse.

Daneise etter EM-sølvet: - Jeg er lykkelig Men tidligere på dagen var Daniese så sliten at hun ikke fikk med seg at hun skulle gå finalen.

VM er ikke over for henne. Senere denne uken skal hun delta i sparring.