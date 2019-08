God start på VM-debuten for Daniese

Sport

Daniese Sæther fra Frøya fikk en god start på VM i Taekwon-Do i formiddag ved å slå ut hjemmenasjonens håp i første runde.

Mesterskapet arrangeres i i Plovdiv i Bulgaria.

- For første gang i historien stiller en frøyværing i et VM i Taekwon-Do, forteller hennes mangeårige trener og veileder, Jens Christian Reberg.

Daniese Sæther var flaggbærer for Norge under åpningsseremonien i går kveld. Første innledende runde gikk mandag formiddag. Daniese går runde to etter lunsj.

På landslagets Facebook-side sendes kampene i Danieses klasse.