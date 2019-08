To straffebom og nytt tap

Sport

Fotball - 6.divisjon:

Svorkmo2 -Sandstad/Hitra2: 4-0

Mandag kveld spilte Sandstad/Hitra2 bortekamp mot Svorkmo2. Hjemmelaget stilte et meget sterkt lag med fem spillere fra siste 4. divisjonskamp samt tre spillere med tidligere kamper for 4 div.laget Svorkmo1.

Sandstad stilte også et bra lag til denne kampen, dog uten spillere fra Hitra FKs A-lag.

Første omgang var knapt i gang før Svorkmo satte 1–0 på langskudd etter ett minutt. I neste angrep kom Sandstad til en stor sjanse, men bommet.

Etter sju minutter økte Svorkmo til 2–0 på nok et langskudd. Sandstad deretter i angrep og fikk tildelt straffe. Denne ble satt på keeper og man bommet også på returen. 2–0 til pause.

Etter hvilen er det mye bra spill av hitterværingene som kommer til flere avslutninger, men ballen ville ikke i mål. I stedet er det Svorkmo som kontrer inn både 3–0 og 4–0.

Også i denne omgangen får Sandstad straffe – som denne gang settes over mål.

– I dag møter vi et av de bedre lagene så langt i serien, men også vi leverer en meget bra kamp. Svorkmo hadde nok litt mere fart i beina enn oss, men vi skapte like mange sjanser som de. Vi kom til 10–12 gode avslutninger, men igjen blir vi straffet for vår ineffektivitet. Men å tape 4–0 når man er så bra med i kampen, gjør at det er mye positivt å ta med seg til tross tap, mener lagleder John Olav Johansen.

Sandstad spiller nye kamp torsdag, da borte mot sterke Trygg/Lade 2. Tar Sandstad poeng her, kan det hjelpe Frøya 1 til opprykk.