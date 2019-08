Vil gi de unge positive opplevelser med fotball

Sport

For 12. gang arrangeres snart Tine Fotballskole Hitra for gutter og jenter i alderen 6-12 år. Det skjer i idrettsparken i Fillan helga 6.- 8. september. I fjor deltok hele 95 spillere.

Instruktører under fotballskolen vil være spillere fra Hitra FKs G19 samt damer og herrer senior.

Målet for fotballskolen er å gi deltakerne positive opplevelser med fotball slik at gleden ved og interessen for sporten øker uansett alder kjønn og ferdighetsnivå.

Alle deltakerne får en fotball, t-skjorte samt en overraskelse fra Tine/Umbro.

Påmelding må skje innen 30. august via klubbens NETTSIDE

Tine Fotballskole er et samarbeid mellom Tine Norske Meierier og Hitra FK, og arrangeres over to dager.

- Vi håper at så mange jenter og gutter som mulig melder seg på. I tillegg blir det utdeling av SalMars-talentpris lørdag rett etter fotballskolen, opplyser Kjersti Rønningen i Hitra FK.