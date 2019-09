Klubber finner sammen i barnehåndballen

Sport

Dolmøy IL og Sandstad IL samarbeider i den kommende håndballsesongen om et felles B10-lag.

- Årsaken er små kull i begge lagene akkurat disse årgangene, forteller leder i Dolmøy IL, Stian Vatn.

Alle barn i Strand og Barman skolekrets i alderen 8-10 år, det vil si 3.-5.klasse, blir nå invitert til en oppstartssamling i Hitrahallen tirsdag 24. september.

- Ingen tidligere erfaring er nødvendig. Vi ønsker å få med så mange som mulig å håper dere vil bli en del av laget vårt, sier Vatn. Det blir også et lite møte for foreldrene samtidig mens barna har trening. Kontaktperson for Dolmøy IL er Stian Vatn, mens Maren Ølstøren kan kontaktes på vegne av Sandstad IL