Sløste med sjansene i målrik kamp

Sport

6. divisjon herrer

Rindal2 - Sandstad/Hitra2: 5-4

Forfall fra lagets keeper like før avreise medførte at lagleder John Olav Johansen måtte ta på seg hanskene denne gang.

Sandstad åpnet friskt og burde ha scoret allerede etter ett minutt, men det forsøket endte med bom.

Etter kvarteret var lykkens større da Kjell Arne Sætherbø satte inn 1-0. Dette holdt seg til det 35. minutt da Rindal2 scoret etter at keeperen hadde slått ballen i stolpen.

Sandstadspillerne mente to mann stod offside, men dommer lot spillet gå til stor frustrasjon for gjestene.

Etter sidebytte tok gjestene igjen ledelsen (2-1) ved Lars Ullberg. Etter dette får Rindal straffe som i følge Sandstadspillerne kun dommeren ser.

- En felling utenfor 16-meteren dras innenfor av dommer. Også Rindal sier at dette ikke er straffe, rapporterer John Olav Johansen.

Like etter får Rindal igjen mål og 3-2. Igjen mistenker Sandstad at det er offside.

Sandstad kjører på og produserer sjanser, men enten skytes det over eller i tverrligger. Rindal kontrer inn to nye mål og leder 5-2 før Sandstad våkner. Seks minutter før slutt reduserer Benjamin Strand til 5-3 . Jimmy Glørstad reduserer deretter til 5-4 som blir sluttresltatet.

- På overtid blir vi snytt for straffe når Lars felles. Men alt i alt en brukbar kamp hvor dommer kommer i fokus med så mange feilavgjørelser. I tillegg bommer vi igjen på utrolige muligheter. Her skulle og burde vi tatt poeng, oppsummererer lagleder og keeper for anledningen, John Olav Johansen.