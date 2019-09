Ante at nok et bortetap var på gang. Men guttene brettet opp ermene

Sport

Fotball 6.divisjon

Orkanger - Sandstad/Hitra2: 1-5

Torsdag kveld spilte Sandstad/Hitra2 årets siste bortekamp. Kampen gikk mot Orkanger som man i nyere tid aldri har slått på bortebane.

Hitterværingene stilte med en sterk 16-mannstropp (dog uten a-spillere fra Hitra). Men allerede etter to minutter tok Orkanger ledelsen og man ante at nok et bortetap var på gang. Men Sandstad-guttene brettet opp ermene og sto på videre.

- Vi tar mer og mer over kampen. Paulius Gaivenis utligner på et langskudd og Markus Stadsvik legger på til 2-1, som også er pauseresultatet, opplyser lagleder John Olav Johansen,

I 2.omgang er Sandstad gode, og scorer ytterligere tre mål ved Jimmy Glørstad, Jan Sverre Nesset og Anders Åberg.

Kampen store spiller er ifølge trener Jimmy dagens keeper Stig Nidar som har flere gode redninger og stenger buret etter å ha sluppet inn ett mål tidlig i første omgangen.

Alle legger ned en utrolig innsats og hitterværingene vinner til slutt fortjent 5-1.

Laget ligger nå med sine 16 poeng på femteplass. Med til historien hører at laget før sesongen ble trukker med seks poeng fordi man ikke ønsket å rykke opp etter fjorårets avdelingsmesterskap.



Sandstads siste seriekamp spilles hjemme mot Svorkmo2 søndag 6. okt kl 1400.