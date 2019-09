Ronja løftet til gull og klarte samtidig kravet til Nordisk Ungdom og EM U15

Sport

I helga har Hitra Vektløfterklubb deltatt på norgesmesterskapet i 5-kamp i Sandane i Gloppen kommune. Det var et stort vektløfterstevne med 80 deltakere som gikk over to dager med Breimsbygda IL som arrangør. Hitra VK har deltatt med sju utøvere.

5-kamp i vektløftersammenheng består av 5 øvelser, der man starter med selve vektløftingen, rykk og støt. I tillegg er det 40 meter sprint, kulekast og 3-hopp.

Det konkurreres i aldersklassene 13–14 år, 15–16 år, 18–18 år, 19–23 år og 23 år+

Rasmus Aune

Rasmus Aune i pulje 2 var først ut av hitterværingene. Han fikk to godkjente rykk (42 og 45), men bommet dessverre på siste forsøk i rykk på 48 kg.

I støt ble det tre godkjente løft (58, 62 og 65), noe som vatr tangering i rykk og 3 kg ny pers i støt. I 5-kamp konkurransen fikk han 6. plass av 15 utøvere i klassen 13–14 år.

Åse Johanne Berge

I pulje 4 deltok to jenter fra Hitra VK

Åse Johanne Berge startet i rykk med 45 kg, men klarte ikke første løft, i 2. forsøk ble det godkjent og hun la på til 48 kg i siste forsøk, endte derfor opp med tangering i rykk.

I støt gikk det langt bedre med tre godkjente løft, en fin serie på 55-58-61. Åse var nok fornøyd med dette, forholdene og mulighetene for å trene i det siste tatt i betraktning. Dette sammen med de 3 andre øvelsene holdt til en meget fin 3. plass og bronsemedalje i 5 – kamp konkurransen.

Ronja Lenvik

Ronja Lenvik startet veldig offensivt med 50 kg i rykk, dette så veldig lett ut. Hun endte derfor opp med en veldig bra rykkserie på 50-53-55, og ny pers i rykk med 3 kg. I støt startet hun med 64 kg, noe som er tangering av personlig rekord, dette ble godkjent løft. Hun la på til 67 kg, men bommet både i 2. og 3. forsøk. Hun ble da stående igjen med 64 kg og tangering i støt.

I 5-kamp konkurransen holdt dette sammen med de andre øvelsene til 1. plass og gullmedalje i klassen kvinner 15–16 år.

Med totalt 119 kg i rykk og støt klarte hun også kravet til Nordisk Ungdom og EM U15 i 55 kg klassen.

Kristian Antonsen og Fredrik Mellemsæther

I pulje 5 deltok Kristian Antonsen og Fredrik Mellemsæther, begge med en ny erfaring ved at de for første gang deltar på et norgesmesterskap.

De konkurrerte begge i menn 15–16 år. Fredrik var uheldig i rykk, startet på 1 unna pers og fikk bare 1 godkjent løft på 42 kg. I støt gikk det bedre, der fikk han 2 godkjente løft, endte opp med 55 kg som er en forbedring av personlig rekord i støt med 2 kg.

Kristian fikk denne gangen 3 godkjente rykk (40-43-45), en forbedring av personlig rekord i rykk med 3 kg og 2 godkjente støt (50-52). Han prøvde seg i 3. forsøk i støt med 55 kg, men løftet ble ikke godkjent.

Remy Heggvik Aune og Mikal Akseth

Hitra VKs siste utøvere konkurrerte i siste pulje denne dagen. Remy Heggvik Aune og Mikal Akseth i klassen menn 17–18 år.

De startet begge på 80 kg i rykk, dette ble godkjent løft for begge. De økte begge til 85 kg som også ble godkjent. I 3. forsøk ba begge om 90 kg, Remy fikk godkjent 90 kg, men for Mikal ble det for tungt denne gangen. Det betyr at Mikal tangerte sin personlige rekord i rykk, mens Remy forbedret sin med 2 kg.

De fulgte hverandre også i støt, med startvekt på 100 kg, dette ble godkjent løft på begge to. De ba etter det om 105 kg som også ble godkjent løft. Mikal hadde derfor allerede forbedret sin personlige rekord i støt med 1 kg. I 3. forsøk i støt ba de om 110 kg. Dette ble også godkjent løft. Remy har fra før en personlig rekord på 113 kg i støt, mens Mikal forbedret med dette sin personlig rekord i støt med hele 6 kg.

I 5-kamp konkurransen holdt dette sammen med de tre andre øvelsene til 4. plass for Mikal, mens Remy fikk 3. plass og bronsemedalje.

Trener teamet denne dagen besto av Runar Klungervik og Kim Alexander Kværnø med hjelp av Stephan Paulsen.