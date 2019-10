- De er nøkkelbrikker i vår suksess

Sport

Til helga starter Mizunoligaen (eliteserien) i volleyball, og i år er to søstre fra Hitra med i NTNUI sin spillerstall. Thea Hestnes (19) spiller sin tredje sesong for laget, mens storesøster Marita (23) har tatt steget opp fra rekruttlaget i 1.divisjon.

Begge fikk mye spilletid under en oppkjøringsturnering i Volda i helga, der NTNUI møtte nyopprykkede KFUM Volda, samt Topp Volley Norge. På Topp Volley spilte Anna Østmark Andersen, også hun fra Hitra.