Sport

Tre dager med Liverpool fotballskole i Frøya storhall ble avsluttet i dag. På tampen vanket det mye ros og spesielle utmerkelser til noen få av de 54 deltakerne.

Oliver Espnes (13) var en av de som ble trukket fram og fikk medalje for å ha vist seg fram med ambisjoner og hengivenhet. For hver av de tre dagene hadde de hatt et spesialtema: Pasninger, vendinger og skudd. Og samlinga ble avrundet med kamper. Oliver synes både selve fotballskolen, og at han fikk en utmerkelse, var inspirerende.

- Det var veldig motiverende. Jeg hadde ikke venta at jeg skulle få noen premie, men jeg ble veldig glad da jeg fikk den, sier han.

Den som kanskje fikk den aller største overraskelsen var August Weisser Valstad fra Stjørdal. Han ble hentet fram som den ene blant de 54 deltakerne som blir invitert over til Liverpool, for å delta på en liverpool-akademiets fotballskoler der.

- Det er første gang jeg er med på en sånn fotballskole. Jeg ble overrasket over at jeg ble trukket ut, sier August, som forteller at han har ambisjoner innen fotballen.

- Ønsket er en gang å spille for Liverpool, forteller August, som om ikke lenge får reise til nettopp Liverpool for å lære enda mer fotball på akademiet der.