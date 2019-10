Gruppevinnerne Lerøy Midt og Salmar møttes til finale. Bare en av dem fikk med gullpokalen

Sport

13 lag møttes fredag kveld til uhøytidelig dyst da Hitra fotballklubb arrangerte årets "Sponsorcup" under flotte forhold i Hitra idrettspark.

Fotballklubben arrangerer cupen som en takk til klubbens sponsorer, og hvert år stiller mange opp på både banen og sidelinja.

Kampene fredag ble spilt på tre baner. Lagene var delt i to grupper, og til slutt møttes gruppevinnerne Lerøy Midt og Salmar til finale. Her var Lerøy best og stakk av med den store gullpokalen.

De øvrige lagene som deltok var: Bewisynbra, Lerøy Internationale, Guri Kunna vgs., El-Konsult, Fillan skole, HitraMat, Mowi Stars, Mowi Ulvan, Hitra Anleggsservice, Rema 1000 og Hitra Hammers.