Bjørg Karin fikk sin hederspris

Sport

Bjørg Karin Lassen fra Uttian fikk fredag kveld overlevert det synlige beviset på at hun er kåret til Årets ildsjel i Frøya-idretten. Det skjedde under idrettsgallaen til Trøndelag idrettskrets i Trondheim.

Som tidligere omtalt her i lokalavisa, er utnevnelsen basert på juryarbeid som har foregått i Frøya idrettsråd.

Lassen har vært en svært aktiv bidragsyter i lokalidretten, først og fremst i turngruppa, og det i en årrekke. Hun var selv aktiv turner fra 1979.

- Bjørg Karin har bestandig gitt alt i det hun har holdt på med. Ryddig, rettferdig, sett alle rundt seg, og tatt vare på utøvere og andre trenere på en enestående måte. Hun er et forbilde for mange, forteller Frøya idrettsråd om utnevnelsen. Mer om juryens begrunnelse kan du lese her: