Løftet til medalje i sitt første utenlands-mesterskap

Sport

EM-klare Ronja Lenvik fra Hitra vektløfterklubb har i dag løftet til medalje i sitt aller første mesterskap utenfor Norges grenser. I nordisk mesterskap for ungdom og junior i svenske Sundsvall i dag, har hitterværingen sørget for en pen bronsemedalje i sin allerede pene premiesamling.

Ronja har ifølge klubben slitt litt med sykdom inn mot dette mesterskapet, og hadde ikke full klaff under rykkøvelsen. Hun rykket 51 kg i første forsøk, og bommet på de to neste. I støt-øvelsen satt teknikken bedre og Ronja oppnådde tre godkjente løft, der det tyngste var 66 kg. Sammenlagt ble det 117 kg, noe som er en del under personlig rekord.

- Med tanke på siste ukes sykdom og form, er dette over all forventning, skriver Hitra vektløfterklubb på sine Facebook-sider.

Ronja Lenvik er nå kun tre uker unna sitt neste internasjonale mesterskap. 15-åringen er det første fra Hitra som har klart EM-kravet i vektløfting, og det i en klubb som har flere tiår med sterke nasjonale bragder.

