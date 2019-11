Troner øverst på tabellen etter cupens første dag

Sport

Hitra Fotballklubbs damelag topper sin pulje etter første da av innendørscupen Heimdal Indoor i Trondheim. Hitra spilte uavgjort 0-0 mot Melhus før det ble seier 5-0 og 8-1 over henholdsvis Heimdal og Stadsbygd.

Damene er dermed klare for A-sluttspill og spiller kvartfinale mot NTNUI-1 futsal i søndag formiddag.

Målene mot Heimdal ble scoret av Anfal el Yamani Haida, Sara Baglo Lund, Nina Antonsen og Linn Mari Lyngvær.

Mot Stadsbygd scoret Anfal el Yamani Haida (3), Lina Selvåg (2), Sara Baglo Lund, Linn Mari Lyngvær og Frida Berget.

- NTNUI 1 futsal er et av favorittlagene til å vinne hele turneringen. På grunn av mange lag må vi spille kvalikkamp som vi må vinne for å være med i sluttspillet. Vi har vært litt uheldige med den puljen vi havnet i sånn sett, men vi har god tro på at vi skal slå NTNUI og komme oss videre, skriver damelaget på klubbens Facebookside.