Frøya FK blomstrer på jentesiden

Sport

På Frøya har jentefotballen fått et skikkelig løft, og i løpet av de siste årene har det blitt etablert flere jentelag. I følge Marit Ulseth Ervik, styreleder i Frøya FK, hadde de ikke noe jentelag verken i 2017 eller 2018. Det var først i 2019-sesongen at Frøya FK stilte med et jentelag.