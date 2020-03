Her finner du ski-muligheter

Sport

Ikke veldig mye snø i Øyregionen, men likevel ok forhold for å gå på ski, melder skigruppa i Sandstad IL. Det er muligheter både i lysløypa på Sandstad og over Gammelveien over Hitra, og på den såkalte Engelskmannveien inn til Hifjellvatnet blir det trolig kjørt spor mot helga.