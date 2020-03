Over 350 unge skal spille nesten 100 kamper på to intense dager

Sport

Lørdag 7. og søndag 8. mars går den tradisjonsrike fotballcupen Nabeita Cup av stabelen i Frøya Storhall.

- Arrangementet pågår fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Hit kommer mer enn 350 forventningsfulle gutter og jenter i alderen 5-12 år for å spille fotball og kose seg i lag med vennene sine, forteller arrangøren Nabeita IL i en pressemelding.

I år er det påmeldt 52 lag, både fra øyriket og lag «innafor». Disse skal spille bortimot 100 kamper gjennom helga.

Frøya FK blomstrer på jentesiden I løpet av de siste to årene har satsingen på jentefotball økt betraktelig, og i Frøya FK er jentene i vinden som aldri før.

- Det er ekstra artig at det i år er like mange jenter som gutter påmeldt i den yngste årsklassen. Alle spillerne får selvfølgelig pokal, et synlig bevis for at de har deltatt, forteller klubben, som takker lokalt næringsliv for sponsorhjelp og premier til både lodd og tombolasalg.

- Vi oppfordrer alle som vil se samhold og fotballglede til og ta seg en tur til Frøyas storstue lørdag og søndag. Her vil det salg av både varm og kald drikke, samt noe å bite i, oppfordrer Nabeita IL.

Se bilder fra Nabeita cup for 20 år siden her:

Og lokalavisas bilder og reportasje fra Nabeita cup i 2019 finner du her: