Følg opprykkskampen direkte fra kl. 18:30

Sport

Håndball herrer 4.divisjon

Frøya - Heimdal, Frøyahallen lørdag kl. 18:30

Frøya og Heimdal står med likt antall poeng når herrehåndballens 4.divisjonsserie går mot slutten. I dag (lørdag) er det nettopp Heimdal som kommer på besøk i Frøyahallen neste lørdag.

Vinner Frøya den kampen, kan mye være avgjort i kampen om opprykk.

Kampen sendes direkte på webtv her hos handballtv.com. Kampstart er klokka 18:30 og sendinga starter omlag ti minutter i forkant. Så møt opp i hallen om du har anledning. Og hvis ikke - følg det som garantert blir et tett oppgjør her.