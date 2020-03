Idrettslagene på Frøya avlyser all form for organisert trening

Sport

Frøya Idrettslag og Nabeita Idrettslag varsler i kveld at de innstiller all aktivitet i idrettslagene fra torsdag. Bakgrunnen er ønsket om å bidra til å hindre spredning av korona-viruset.

- Nabeita og Frøya IL har bestemt at det beste og mest ansvarlige vi kan gjøre for å bidra til en hindring av spredning av COVID-19 er at vi fra og med torsdag 12.mars inntil videre, avlyser all form for organisert trening ( gjelder alle lag ). Dette pga den uklare situasjonen rundt pandemien som har oppstått, skriver lagene i et skriv til sine medlemmer.

Klubbene viser til at de ofte er mange personer samlet på samme sted.

- Vi er i flere tilfeller langt over 100 personer til stede under samme tak, og vi har ikke mulighet til å kontrollere at alle følger anviste retningslinjer fra helsemyndighetene. Alle arrangement med over 100 deltakere vil kreve en egen risikoanalyse. Dette har vi i dag sett på, og den viser at vi ikke vil ha full kontroll på smittefare. Frøya Kommune oppfordrer også lag og foreninger til å enten avlyse eller omorganisere treninger med nærkontakt og over 100 deltakere. Vi har heller ingen kontroll på hvor folk har vært på reise ( det er kun ett par uker siden vinterferien ), ei heller allmenntilstand til spillerne og deres nærmeste. Vi ønsker å være proaktive, da vi tross alt har et stort ansvar for våre medlemmer i fotballen. Håper på forståelse for denne avgjørelsen, skriver klubbene.

Nabeita IL og Frøya IL viser også til at Norges Fotballforbund har avlyst alle sonesamlinger og kretslagaktiviteter i Trøndelag krets frem til og med påske.